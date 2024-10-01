Александр Моор принял участие в заседании президиума комиссии по региональному развитию
Губернатор, 17:21 17 октября 2024
| Фото: информационный центр правительства Тюменской области (архив)
Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию, сообщает информационный центр правительства региона.
Итоги работы за девять месяцев, а также основные подходы к реализации нового национального проекта "Инфраструктура для жизни" и ключевые задачи для дальнейшей работы, были рассмотрены под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.