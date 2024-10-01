Александр Моор принял участие в заседании президиума комиссии по региональному развитию

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области (архив) | Фото: информационный центр правительства Тюменской области (архив)

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию, сообщает информационный центр правительства региона.

Итоги работы за девять месяцев, а также основные подходы к реализации нового национального проекта "Инфраструктура для жизни" и ключевые задачи для дальнейшей работы, были рассмотрены под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.