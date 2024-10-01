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Александр Моор принял участие в заседании президиума комиссии по региональному развитию

Губернатор, 17:21 17 октября 2024

информационный центр правительства Тюменской области (архив) | Фото: информационный центр правительства Тюменской области (архив)

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию, сообщает информационный центр правительства региона.

Итоги работы за девять месяцев, а также основные подходы к реализации нового национального проекта "Инфраструктура для жизни" и ключевые задачи для дальнейшей работы, были рассмотрены под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

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# Александр Моор , заседание

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