Уникальный справочник для участников СВО представили полпреду президента в УФО тюменские общественники

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Уникальный справочник для участников СВО и членов их семей представили полномочному представителю президента России в Уральском федеральном округе Артему Жоге на встрече тюменские общественники. В издании собрана самая актуальная информация по вопросам, которые чаще всего приходится решать военнослужащим и их близким.

Сборник создали члены филиала государственного фонда "Защитники Отчества" в Тюменской области.

"Справочник получил положительные отзывы от разных регионов. Он распространяется в электронном виде в федеральных правовых телеграм-каналах. Хотим вам его подарить", - сказала руководитель отделения "Защитники Отечества" Динара Поштаренко на встрече полпреда с активом филиала госфонда, регионального штаба комитета семей воинов Отечества, исполкома Народного фронта в Тюменской области.

Общественники рассказали о том, как в регионе выстроено взаимодействие по помощи и поддержке участников специальной военной операции, их семьей, ветеранов. По оценке Героя России Рустама Сайфуллина, объединяющим началом является сам фонд.

"Это беспрецедентно. Здесь существует большой интерес к тому, как ты будешь дальше жить, чем ты займешься. Огромный плюс есть в Тюмени, где действует сам фонд, Комитет семей Воинов Отечества, Народный фронт, другие ветеранские организации и все работают сообща, вместе и всегда", - подчеркнул Герой России.

По словам руководителя регионального исполкома Народного фронта Романа Чуйко, с начала СВО удалось собрать и отправить девять гуманитарных конвоев, транспортные средства. Члены движения изготавливают необходимое оборудование. Так, вместе со студентами тюменских вузов разработан самоходный эвакуатор, а на 3D-принтерах напечатали необходимые комплектующие для боеприпасов.

Лариса Денисова руководит областным штабом Комитета семей воинов Отечества. Она рассказала, что судьбы всех участниц объединения так или иначе связаны с СВО. У нее самой сын ушел добровольцем на спецоперацию. И это не могло не повлиять на отношение к делу, которым она занимается.

Полпред отметил большую работу, которую ведут общественники по поддержке участников специальной военной операции и их близких, часто решают вопросы в ручном режиме. При этом они работают в тесном взаимодействии с органами власти, профильными министерствами и общественными организациями.

Напомним, полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога посетил Тюменское президентское кадетское училище и филиал госфонда "Защитники Отечества". Также он вручил ключи от автомобиля на ручном управлении ветерану СВО.

Оксана Корнеенкова