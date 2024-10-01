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Тюменские предприятия представляют свою продукцию в Саудовской Аравии

Экономика, 15:54 21 октября 2024

инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: инвестиционное агентство Тюменской области

Тюменские предприятия представляют свою продукцию на международной выставке Saudi Agriculture 2024 в Саудовской Аравии. Деловое событие проходит в городе Эр-Рияд.

В международной выставке участвуют представители практически всех стран. Ежегодно ее посещают несколько десятков тысяч человек. Тюменский регион представит своим стендом компания "Арсиб Агро", сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Вместе с тем, в Саудовской Аравии работают также представители Заводоуковского маслозавода, нефтегазовой компании "Армотех", предприятия агропрома "Розничные технологии". Уже состоялись B2B встречи с представителями местного бизнеса. Потенциальным партнерам представлены образцы тюменских товаров. Это позволило достигнуть договоренностей о дальнейшем сотрудничестве.

Тюменская делегация встретилась с представителем Минсельхоза РФ в Королевстве Саудовская Аравия Акимом Стеснягиным. Он рассказал об особенностях делового оборота и национального менталитета, дал рекомендации по эффективному выходу на данный рынок.

Основная цель бизнес-миссии - поиск потенциальных партнеров и расширение рынков сбыта тюменской продукции.

Более подробно узнать о начале поставок за рубеж можно в Центре поддержки экспорта (ул. Республики, 142), телефон: 7 922-002-45-20.

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# бизнес , инвестиционное агентство , Саудовская Аравия , экспортеры

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