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Тюменский бизнес наращивает международные доставки к "черной пятнице"

Экономика, 10:02 27 октября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Объем международных доставок до складов и пунктов выдачи маркетплейсов наращивает тюменский бизнес к "черной пятнице". Прирост составил 29 % по сравнению стремя месяцами ранее.

При этом, по данным "Авито услуг", популярность такого сервиса в пределах города выросла на 11 %. Эксперты объясняют тенденцию приближением сезона акций и распродаж на маркетплейсах, который ежегодно стартует с середины ноября. Бизнес готовится к "черной пятнице" и Всемирному дню шопинга - 11.11.

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# перевозка грузов , услуги , черная пятница

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