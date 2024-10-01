Предприниматели Тюменской области учатся применять ИИ для масштабирования бизнеса

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Практика применения искусственного интеллекта для построения бизнеса – тема занятия для учеников школы предпринимательства Тюменской области от маркетолога Алены Богомол. ChatGPT помогает бизнесменам оптимизировать процессы, сокращать фонд оплаты труда, эффективно распределять средства.

"90 процентов своих задач как маркетолог и эксперт по продажам я использую именно этот чат-бот. Я поделюсь, как я это делаю, у меня есть понимание, как это встроить в бизнес. Есть пример: после моего вебинара один предприниматель сэкономил три миллиона рублей после интеграции искусственного интеллекта", - рассказала Алена Богомол.

Участниками второго потока школы предпринимательства 2024 года стали 20 действующих предпринимателей и самозанятых Тюмени, Ялуторовска, Тюменского и Армизонского районов. Основная тема – клиентоориентированность. Руководитель регионального центра поддержки предпринимательства Татьяна Маршанская отметила, что школа предпринимательства появилась в Тюменской области в 2019 году, ее внедрила Корпорация МСП. Тренер школы - Мария Покалюхина.

"Школа – это пятидневный тренинг для предпринимателей и самозанятых, готовых масштабироваться, выводить доход на новый уровень. Спикеры – топовые предприниматели и представители центра "Мой бизнес" делятся инструментами, как образовывать команду, работать с персоналом, удержать на основании корпоративной культуры. Тематика школы разная, в зависимости от запроса предпринимателей. И мы им рассказываем о мерах поддержки, актуальных от инвестиционной команды региона", - уточнила Татьяна Маршанская.

Предприниматель Алена Петрова из Тюмени при поддержке регионального центра "Мой бизнес" за два года выросла от самозанятого до ИП. Для успешной реализации продукции из шнура и джута на маркетплейсах необходимо было получить статус предпринимателя. Сегодня она на собственном станке выпускает шнур и работает с крупными компаниями – поставщиками сырья. На школу предпринимательства пришла за знаниями по командообразованию.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Меня интересует, как развиваться дальше, строить свою команду. Сейчас я разрываюсь: шить, продавать на маркетплейсах. Готова предоставить два рабочих места – на станок и швею. Я арендовала студию, провожу мастер-классы для школьников. Вижу перспективы, расту. Благодаря центру "Мой бизнес" чувствую поддержку и хочется идти дальше", - подчеркнула Алена Петрова.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Школа предпринимательства продолжится до 25 октября. За время ее работы ученики освоят инструменты диагностики бизнеса, исследуют целевую аудиторию, сформируют стратегию развития компании. По окончании обучения каждый получит сертификат. Всего за год 50 ИП и самозанятых прошли обучение в школе.

Проект реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

Анжела Лебедева