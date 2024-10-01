Тюменские депутаты Александр Яковлев и Иван Худяков рассказали о своей работе за год

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Социальную направленность имеет деятельность депутата Тюменской городской думы Александра Яковлева. Помимо работы в составе постоянных комиссий, личных приемов горожан, она включает в себя адресную помощь многодетным и малообеспеченным семьям 13 избирательного округа.

Так, в преддверии учебного года депутат ежегодно помогает собрать детей из малообеспеченных семей в школу. На личные средства он традиционно приобретает наборы школьных принадлежностей. Совместно с сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних народный избранник контролирует малообеспеченных и семьи, которым требуется повышенное внимание. Например, депутат курирует семью, в которой дети и взрослые имеют ограниченные возможности здоровья. Дети получают подарки на праздники и постоянно окружены заботой депутата.

Традиционно ребята из ЖК "Даудель", расположенного в избирательном округе, получают подарки от народного избранника к Новому году. Праздник для жильцов многоэтажек традиционно организует управляющая компания, а Александр Яковлев вместе с коллегой из областной думы Юрием Баранчуком поздравляют горожан и радуют детей презентами.

Одним из важных направлений в деятельности депутата, возглавляющего крупнейшую в Тюмени спортивную школу, является поддержка физкультуры и спорта. При этом депутат не ограничивается рамками города, а действует на уровне региона.

Так, благодаря поддержке Александра Яковлева регулярными стали футбольный турнир среди дворовых команд в с. Омутинском, а также "Рождественская лыжная гонка" в с. Большой Краснояр.

Депутат организует и поддерживает проведение спортивных турниров и состязаний разного уровня, уделяет внимание воспитанию подрастающего поколения. Так, по инициативе народного избранника в спортивной школе организовали встречу с российским гимнастом, Олимпийским чемпионом 2020 года, трехкратным чемпионом мира, пятикратным чемпионом Европы, заслуженным мастером спорта России Артуром Далалояном. Также для тюменских атлетов была проведена встреча с российским борцом греко-римского стиля, двукратным олимпийским чемпионом, трехкратным чемпионом мира, четырехкратным чемпионом Европы, многократным чемпионом России, заслуженным мастером спорта России Романом Власовым.

Александр Владимирович уделяет внимание поддержке спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Так, на базе спорткомплексов "Прибой" и "Строймаш" более 10 лет тренируется команда баскетболистов-колясочников "Шанс". Эти спортивные объекты оборудованы с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями здоровья.

Значительная часть работы депутата связана с поддержкой участников СВО и членов их семей. Участие в партийных проектах связано, прежде всего, с акцией "Тепло родного дома".

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Одним из приоритетных направлений работы депутата Тюменской городской думы Ивана Худякова является забота о людях старшего поколения, многодетных и малоимущих семьях, людях с ограниченными возможностями и гражданах, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Народный избранник оказывает помощь и общественным организациям. Так, он посодействовал общественной молодежной реабилитационной организации инвалидов Тюмени "Оптимист" в проведении автопробега "Оптимисты за рулем" по маршруту Тюмень — Ганина Яма — Тюмень.

АНО "Вдохновение" депутатом оказана помощь в организации трансфера для экскурсии в приют "Лучший друг", а центру татарской культуры - финансовая поддержка в проведении литературного вечера, посвященного памяти поэта Мусы Джалиля.

Совместно с ветеранскими организациями "Заречное общение", "Старая Зарека" депутат традиционно поздравляет ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы, Днем пожилого человека, Новым годом и другими календарными праздниками.

Проблемные вопросы, с которыми обращаются к депутату жители Тюмени, отражают потребности горожан в улучшении качества жизни в округе и городе. За год Иван Худяков рассмотрел 24 обращения, которые поступали как на электронную почту, так и в ходе личного приема.

Чаще всего обращения жителей касались вопросов сферы ЖКХ, в частности - переноса мусорных контейнеров, благоустройства и озеленения улиц, освещения дворовых территорий, оказания помощи в сборе средств на лечение и других. В рамках исполнения наказов избирателей в 2024 году на участке депутата ведется капитальный ремонт корпуса детского сада № 167 по ул. Ангарской, 18.

Николай Ступников