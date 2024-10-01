Турнир по кулачным боям впервые пройдет в Тюмени

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Турнир по кулачным боям пройдет впервые в спортивном комплексе "Центральный" в Тюмени 9 ноября.

Зрители увидят поединок за титул чемпиона RCC Hard в полулёгком весе. Тюменский боец Виктор Баталов сойдётся с Шохрухом Курьером Джияновым, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

В главном бою вечера за победу сразятся Гаджи Автомат и Олег Фомич. В пятираундовом поединке также встретятся чемпион RCC Hard Андрей Саратов и чемпион лиги Top Dog Наби Ганнибал Гаджиев. Сильнейшие средневесы России определят лучшего в очном противостоянии