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Турнир по кулачным боям впервые пройдет в Тюмени

Спорт, 08:42 24 октября 2024

департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Турнир по кулачным боям пройдет впервые в спортивном комплексе "Центральный" в Тюмени 9 ноября.

Зрители увидят поединок за титул чемпиона RCC Hard в полулёгком весе. Тюменский боец Виктор Баталов сойдётся с Шохрухом Курьером Джияновым, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

В главном бою вечера за победу сразятся Гаджи Автомат и Олег Фомич. В пятираундовом поединке также встретятся чемпион RCC Hard Андрей Саратов и чемпион лиги Top Dog Наби Ганнибал Гаджиев. Сильнейшие средневесы России определят лучшего в очном противостоянии

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