37 мер поддержки бойцов СВО и их семей действует в Тюменской области

| Фото: ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

37 мер социальной поддержки участников спецоперации и их родных действует в Тюменской области. Об этом напомнил губернатор региона Александр Мор во время прямой линии 22 октября.

Так, в рамках выполнения поручения президента РФ бойцам - Героям России и награжденным любыми из орденов бесплатно предоставляют земельные участки для индивидуального жилищного строительства. Вместо участка можно получить денежную выплату в размере 1 млн 360 тыс. 350 рублей - эта сумма едина для всех муниципалитетов региона.

С 17 октября Александр Моор поручил увеличить размер единовременной выплаты тем, кто идет на службу в зону СВО по контракту, до 1 млн 600 тыс. рублей.

Напомним, что полный список мер поддержки бойцов спецоперации и их родных представлен в уникальном справочнике, созданном тюменским юристом совместно с экспертным сообществом. Здесь собраны ответы на популярные вопросы по льготам, выплатам как для самих военнослужащих, так и членов их семей. Также добавлен телефонный справочник организаций, оказывающих помощь участникам СВО и их родным. Издание выпущено на средства специального конкурса грантов Губернатора Тюменской области.

"Можно обратиться в фонд "Защитники Отчества", в любую из 87 социальных гостиных в нашем регионе, подробнее узнать о действующих мерах, посмотреть, что подходит именно вам, и оформить. Мы будем и дальше в необходимом объеме поддерживать наших ребят. Уверен, что они вернутся с победой", - подчеркнул глава региона.