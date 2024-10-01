  • 22 октября 202422.10.2024вторник
  • USD96,0924
    EUR104,4016
  • В Тюмени 6..8 С 3 м/с ветер юго-западный

37 мер поддержки бойцов СВО и их семей действует в Тюменской области

Губернатор, 19:00 22 октября 2024

ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

37 мер социальной поддержки участников спецоперации и их родных действует в Тюменской области. Об этом напомнил губернатор региона Александр Мор во время прямой линии 22 октября.

Так, в рамках выполнения поручения президента РФ бойцам - Героям России и награжденным любыми из орденов бесплатно предоставляют земельные участки для индивидуального жилищного строительства. Вместо участка можно получить денежную выплату в размере 1 млн 360 тыс. 350 рублей - эта сумма едина для всех муниципалитетов региона.

С 17 октября Александр Моор поручил увеличить размер единовременной выплаты тем, кто идет на службу в зону СВО по контракту, до 1 млн 600 тыс. рублей.

Напомним, что полный список мер поддержки бойцов спецоперации и их родных представлен в уникальном справочнике, созданном тюменским юристом совместно с экспертным сообществом. Здесь собраны ответы на популярные вопросы по льготам, выплатам как для самих военнослужащих, так и членов их семей. Также добавлен телефонный справочник организаций, оказывающих помощь участникам СВО и их родным. Издание выпущено на средства специального конкурса грантов Губернатора Тюменской области.

"Можно обратиться в фонд "Защитники Отчества", в любую из 87 социальных гостиных в нашем регионе, подробнее узнать о действующих мерах, посмотреть, что подходит именно вам, и оформить. Мы будем и дальше в необходимом объеме поддерживать наших ребят. Уверен, что они вернутся с победой", - подчеркнул глава региона.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# меры поддержки , СВО

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:00 22.10.202437 мер поддержки бойцов СВО и их семей действует в Тюменской области
18:57 22.10.2024Александр Моор: жители региона видят эффект от участия в голосовании за комфортную среду
18:54 22.10.2024Александр Моор поручил решить вопрос разворотной площадки в районе села Беркут
18:40 22.10.2024Более 920 тысяч жителей Тюменской области записались к врачам через "Телемед-72"