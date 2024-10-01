Тюменцам представили опыт ВШЭ по применению нейросети "ИИ Лингво"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Разработку и применение модели ИИ в образовательном процессе по иностранным языкам представила на секции "Эксперименты по ИИ в образовании" в рамках XVII Тюменского цифрового форума информационных технологий "Инфотех" руководитель школы иностранных языков Высшей школы экономики, кандидат педнаук, доцент Екатерина Колесникова. Работа над нейросетью "ИИ Лингво" шла в течение года, сейчас идет процесс бета-тестирования.

"Нейросеть умеет распознавать особенности коммуникативного поведения, анализировать лексический объем высказываний, грамматику, фонетику, беглость речи, стиль и логику студента. На основе этих параметров она выдает мнение относительно того, какому уровню и оценке соответствует студент. Мы видим высокие ожидания от нейросети и первые эффекты. Она будет многофункциональной. ИИ Лингво – это то, что мы вывели вне университета, в пределах ВШЭ сделаем упор на ее экспертность", - рассказала в интервью корреспонденту "Тюменской линии" Екатерина Колесникова.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Участникам секции спикер из ВШЭ представила кейс по обучению нейросети оценивать речевое поведение студентов, которые общаются на английском языке. В основу взяты большие данные и экспертные оценки преподавателей. Информационный ресурс умеет давать оценки по говорению и письму обучающихся.

"Мы постарались спроектировать инструмент, который будет давать обратную связь в достаточно детализированном формате. Оценивание на базе ИИ имеет ограничение, она – помощник преподавателя, усиливает его и сокращает трудозатраты. Нейросеть плохо работает в экспертных кейсах, когда нужно принять решение относительного высокого и низкого уровня владения языком", - отметила представитель вуза.

В Высшей школе экономики продолжат разработку нейросети по уже действующим лекалам для программ по другим иностранным языкам.

Свои наработки с экспериментами с использование нейросетей для образовательного процесса также представили преподаватели Уральского федерального университета, Московского педагогического университета и ТюмГУ. Участниками обсуждения темы секции также стали студенты и школьники.

Гимназисты ТюмГУ Елена Филатова и Сафина Каппасова признались, что во время решения домашнего задания прибегают к помощи ChatGPT и это экономит время. Одноклассник девушек Дмитрий Дегтярев считает, что с появлением искусственного интеллекта изменилась роль педагогики.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Преподаватель, профессор стал не основным источником знаний, а человеком, который направляет своих учеников, помогает им разобраться в том объеме информации, который есть в нашем мире, информационном поле с помощью ИИ. Мне самому интересно стать таким педагогом, при этом важно, чтобы роль человека оставалась актуальной, чтобы его не смог заменить искусственный интеллект", - пояснил гимназист.

Напомним, цифровой форум проходит в Тюмени 23 и 24 октября. В нем принимают участие представители из разных регионов страны. Главная тема – применение технологий искусственного интеллекта во все сферы жизнедеятельности.

Анжела Лебедева