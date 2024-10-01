Тюменцам представили опыт ВШЭ по применению нейросети "ИИ Лингво"
Разработку и применение модели ИИ в образовательном процессе по иностранным языкам представила на секции "Эксперименты по ИИ в образовании" в рамках XVII Тюменского цифрового форума информационных технологий "Инфотех" руководитель школы иностранных языков Высшей школы экономики, кандидат педнаук, доцент Екатерина Колесникова. Работа над нейросетью "ИИ Лингво" шла в течение года, сейчас идет процесс бета-тестирования.
"Нейросеть умеет распознавать особенности коммуникативного поведения, анализировать лексический объем высказываний, грамматику, фонетику, беглость речи, стиль и логику студента. На основе этих параметров она выдает мнение относительно того, какому уровню и оценке соответствует студент. Мы видим высокие ожидания от нейросети и первые эффекты. Она будет многофункциональной. ИИ Лингво – это то, что мы вывели вне университета, в пределах ВШЭ сделаем упор на ее экспертность", - рассказала в интервью корреспонденту "Тюменской линии" Екатерина Колесникова.
Участникам секции спикер из ВШЭ представила кейс по обучению нейросети оценивать речевое поведение студентов, которые общаются на английском языке. В основу взяты большие данные и экспертные оценки преподавателей. Информационный ресурс умеет давать оценки по говорению и письму обучающихся.
"Мы постарались спроектировать инструмент, который будет давать обратную связь в достаточно детализированном формате. Оценивание на базе ИИ имеет ограничение, она – помощник преподавателя, усиливает его и сокращает трудозатраты. Нейросеть плохо работает в экспертных кейсах, когда нужно принять решение относительного высокого и низкого уровня владения языком", - отметила представитель вуза.
В Высшей школе экономики продолжат разработку нейросети по уже действующим лекалам для программ по другим иностранным языкам.
Свои наработки с экспериментами с использование нейросетей для образовательного процесса также представили преподаватели Уральского федерального университета, Московского педагогического университета и ТюмГУ. Участниками обсуждения темы секции также стали студенты и школьники.
Гимназисты ТюмГУ Елена Филатова и Сафина Каппасова признались, что во время решения домашнего задания прибегают к помощи ChatGPT и это экономит время. Одноклассник девушек Дмитрий Дегтярев считает, что с появлением искусственного интеллекта изменилась роль педагогики.
"Преподаватель, профессор стал не основным источником знаний, а человеком, который направляет своих учеников, помогает им разобраться в том объеме информации, который есть в нашем мире, информационном поле с помощью ИИ. Мне самому интересно стать таким педагогом, при этом важно, чтобы роль человека оставалась актуальной, чтобы его не смог заменить искусственный интеллект", - пояснил гимназист.
Напомним, цифровой форум проходит в Тюмени 23 и 24 октября. В нем принимают участие представители из разных регионов страны. Главная тема – применение технологий искусственного интеллекта во все сферы жизнедеятельности.
Анжела Лебедева