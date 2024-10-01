В Тюмени сотрудника налоговой службы обвиняют в злоупотреблении полномочиями

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Руководителя одного из отделов налоговой инспекции по Тюмени обвиняют по двум ст. "Злоупотребление должностными полномочиями" и "Разглашение налоговой тайны", сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области.

Обвиняемая с мая по июнь 2023 года пользовалась своим служебным положением и раскрывала знакомой налоговую тайну о планируемых выездных проверках в отношении ряда юридических лиц.

По уголовному делу проводится комплекс следственных и процессуальных действий.