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В Тюмени сотрудника налоговой службы обвиняют в злоупотреблении полномочиями

Происшествия, 14:15 25 октября 2024

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Руководителя одного из отделов налоговой инспекции по Тюмени обвиняют по двум ст. "Злоупотребление должностными полномочиями" и "Разглашение налоговой тайны", сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области.

Обвиняемая с мая по июнь 2023 года пользовалась своим служебным положением и раскрывала знакомой налоговую тайну о планируемых выездных проверках в отношении ряда юридических лиц.

По уголовному делу проводится комплекс следственных и процессуальных действий.

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# налоговая служба , СУ СК РФ по Тюменской области

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