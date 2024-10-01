Вопросы земельного контроля обсудили в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Вопрос о муниципальном земельном контроле в границах города Тюмени обсудили депутаты в ходе десятого заседания постоянной комиссии по градостроительству и землепользованию Тюменской городской думы 24 октября.

По словам заместителя главы Тюмени, директора департамента земельных отношений и градостроительства Дмитрия Иванова, в 2023 году выдано более 130 предостережений о недопустимости нарушений земельного законодательства, в 2024 году — более 100.

Председатель городской думы Светлана Иванова напомнила, что пожары, с которыми в прошлые годы пришлось сталкиваться на территории тюменской агломерации, связаны, в том числе, с запущенными земельными участками, заросшими травой, стихийными свалками.

Депутат Георгий Муратов отметил, что для решения вопроса необходимо более активно привлекать к ответственности собственников заброшенных участков.

"Безусловно, это очень важный вопрос, касающийся комфорта и безопасности проживания тюменцев, - отметил, подводя итоги заседания, заместитель председателя постоянной комиссии Виктор Корчагин. - Работа в данном направлении ведется на постоянной основе, и мы видим, что она приносит определенные результаты".

Николай Ступников