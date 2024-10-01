В тюменской школе для оптимизации горячего питания работают комплексные бригады официантов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Внедрение практики комплексных бригад официантов в тюменской средней школе № 56 позволило оптимизировать организацию горячего питания 5 тыс. школьников. Предложения экспертов Ростатома позволили сократить интервал накрытия столов, увеличить время приема пищи.

Об этом на заседании по рассмотрению успешных практик бережливого производства в рамках проекта "Эффективный регион" при губернаторе Тюменской области рассказала директор средней школы № 56 Ольга Живодерова.

Проблема охвата питанием всех школьников возникла в сентябре 2023 г., когда количество учеников за лето выросло на две тысячи. Столовая была рассчитана всего на 450 мест. Эксперты Росатома помогли с решением.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Они предложили нам сделать вместо одного входа в столовую сразу три, и изменили труд официантов. У нас получились три комплексные бригады: один раздает хлеб, другой второе, третий напитки, они прошли конвейером, три минуты — и столы накрыты. Буфет убрали в другое место, высвободили пространство", - уточнила в интервью корреспонденту "Тюменской линии" Ольга Живодерова.

За перемену работники столовой успевают накормить на 150 школьников больше. Время приема пищи увеличилось на несколько минут, сократилась логистика и время на уборку.

При этом учащиеся 9-11 классов школы получают обеды в ланч-боксах или по системе "шведский стол".

"Мы хотим сейчас зайти с еще одним проектом с Росатомом, он связан также с горячим питанием. За основу возьмем опыт Москвы в части открытия школьных кафе", - поделилась директор школы.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что методику 56 школы необходимо внедрять во всех школах региона.

Напомним, всего восемь успешных практик бережливого производства в рамках проекта "Эффективный регион" рассмотрели в региональном правительстве. Сотрудничество с Росатомом организации и учреждения ведут с 2021 года. За это время 60 проектов уже реализованы, еще 77 находятся в работе. Александр Моор призвал выстроить системную работу по внедрению бережливых технологий, направленных на повышение качества труда, сокращения трудозатрат и финансов.

Анжела Лебедева