Александр Моор: восстановление повреждённых паводком дорог идёт в плановом режиме

| Фото: Александр Моор в Telegram | Фото: Александр Моор в Telegram

Более 12 млн рублей будет выделено на восстановление повреждённых паводком автодорог в д. Савина, сёлах Бизино и Карачино Тобольского района. Также свыше 11 млн рублей будет направлено на ремонт дороги в д. Большой Остров Ишимского района.

Два соответствующих постановления подписаны на заседании президиума областного правительства. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор 28 октября.

Глава региона напомнил, что весной 2024 года под водой оказались 134 объекта дорожной инфраструктуры. В том числе - 28 мостов.

"По каждому проведена экспертиза. В результате мы определили приоритетные точки – места, где нет альтернативы для проезда. На восстановление и ремонт этих объектов было выделено более 500 млн рублей", - отметил губернатор.

По словам Александра Моора, основные работы завершены, чтобы полностью устранить ущерб, потребуется еще порядка 3 млрд рублей.

"Мы делаем это постепенно, в плановом режиме. Надеемся при этом на поддержку из федерального бюджета", - добавил губернатор.

Напомним, вопросы о том, как скоро будут восстановлены дороги, поврежденные сильнейшим за всю историю Тюменской области паводком, поступали на недавнюю прямую линию Александра Моора.