ФСБ пресекла в Тобольске канал незаконной миграции

РУФСБ России по Тюменской области РУФСБ России по Тюменской области

Заместителя руководителя отдела МВД России "Тобольский" подозревают в организации канала незаконной миграции.

Канал незаконной миграции удалось пресечь сотрудникам РУФСБ России по Тюменской области во взаимодействии с ОРЧ СБ УМВД России по Тюменской области.

По версии следствия, замруководителя отдела МВД России "Тобольский" вступил в преступный сговор с тремя жительницами Тобольска и Тобольского района, направленный на организацию незаконной миграции иностранных граждан, сообщает пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области.

"Далее женщины регистрировали по своему месту жительства иностранных граждан без их фактического проживания. Сотрудник полиции, осведомленный о наличии преступной схемы, организовывал незаконное пребывание иностранцев на территории Тобольска путем фиктивного оформления протоколов об административных правонарушениях в отношении содержателей так называемых "резиновых квартир", тем самым позволяя иностранным гражданам фиктивно продлять сроки нахождения на территории РФ", - отмечено в сообщении.

Следственное управление СК России по Тюменской области возбудило и расследует уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а", "в" ч. 2 ст. 322.1 УК России (организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения). Подозреваемым грозит срок до 7 лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей.

В пресс-службе УМВД России по Тюменской области сообщили, что сотрудник отстранен от исполнения обязанностей, при подтверждении вины, он будет уволен из полиции по отрицательным мотивам.