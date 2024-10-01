Домашняя серия тюменского ХК "Рубин" стартует 1 ноября
Спорт, 10:13 30 октября 2024
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Домашняя серия тюменского ХК "Рубин" стартует матчем с "Кристаллом" 1 ноября.
3 числа "Рубин" будет играть с "Дизелем", а завершится серия 5 ноября поединком с ЦСК ВВС, сообщает пресс-служба сибирского клуба.
Приобрести билеты на домашние матчи смогут только владельцы сезонных абонементов. Игры проходят в СК "Партиком".
По данным турнирной таблицы на 29 октября, "Рубин" занимает 8 место, "Кристалл" - 17, "Дизель" - 27, ЦСК ВВС - 30-е.