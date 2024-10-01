Александр Моор обсудил с замгендиректора ВГТРК вопросы взаимодействия

| Фото: тг-канал губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: тг-канал губернатора Тюменской области Александра Моора

Губернатор Тюменской области Александр Моор обсудил с заместителем гендиректора ВГТРК – руководителем регионального департамента Рифатом Сабитовым вопросы дальнейшего взаимодействия.

"В следующем году мы всей страной будем отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Готовятся к этому событию и журналисты Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании. О подвиге земляков и той цене, которую наш народ заплатил за победу, расскажут в том числе проекты ГТРК "Регион-Тюмень"", - написал в своем Telegram-канале глава региона.

Он также поблагодарил Рифата Сабитова за внимание к развитию филиала ВГТРК в Тюменской области.