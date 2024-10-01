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В Тюменской области на 7,3 % снизилось число преступлений за девять месяцев 2024 года

Губернатор, 10:24 30 октября 2024

пресс-служба правительства Тюменской области | Фото: пресс-служба правительства Тюменской области

На 7,3 % снизилось количество зарегистрированных преступлений по итогам девяти месяцев 2024 года в Тюменской области по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

"Ситуация в целом находится под контролем", - отметил губернатор Тюменской области Александр Моор на координационном совещании по обеспечению правопорядка.

По поручению полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе участники совещания обсудили меры по предупреждению и пресечению противоправных деяний в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

За девять месяцев 2024 года в Тюменской области выявлено 29 подобных преступлений. Пристальное внимание уделяется реализации на территории региона национального проекта "Жилье и городская среда". За отчетный период преступных деяний, связанных с реализацией данного нацпроекта, не зафиксировано.

Государственная жилищная инспекция Тюменской области за девять месяцев 2024 года увеличила количество контрольных и профилактических мероприятий более чем в полтора раза по сравнению с соответствующим периодом 2023 года.

"Обеспечение законности в сфере ЖКХ способствует повышению качества предоставляемых тюменцам жилищно-коммунальных услуг. Правонарушения в данной отрасли представляют существенную угрозу для социально-экономического благополучия жителей региона. Своевременное выявление и пресечение таких преступных деяний – одна из наиболее актуальных задач правоохранителей и органов власти", – подчеркнул Александр Моор.

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# Александр Моор , правопорядок

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