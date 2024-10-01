Учащихся 30 школ Тюменской области обучат игре в флорбол

| Фото: Федерация флорбола Тюменской области | Фото: Федерация флорбола Тюменской области

15 образовательных организаций из Тюмени, Ялуторовска, Абатского, Упоровского, Нижнетавдинского, Омутинского, Тобольского и Сладковского районов присоединились к проекту "Флорбол – в школу!". До конца года реализация проекта начнется еще в 15 образовательных учреждениях.

Об этом сообщил глава региональной федерации флорбола Альберт Тубаев. Он отметил, что планируется также транслировать флорбол на более широкую аудиторию, привлекать к занятиям жителей региона всех возрастов. Начать работу планируют с площадок по месту жительства.

Преподавать флорбол юным жителям региона смогут порядка 100 тренеров, учителей физической культуры и методистов. Для этого на базе Института физической культуры ТюмГУ была организована программа повышения квалификации "Актуальные технологии преподавания флорбола". В ходе 72-часового обучения специалисты сферы спорта посещали теоретические и практические занятия, изучая основы преподавания этого вида спорта для эффективной организации учебно-тренировочного процесса. По окончании курса все участники получили удостоверение о повышении квалификации государственного образца.

Отметим, благодаря гранту губернатора Тюменской области федерация флорбола приобрела комплекты оборудования для занятий – клюшки, мячи и ворота. Часть из них уже вручили участникам курса. Оставшиеся комплекты в скором времени направят в учебные учреждения, сообщили в региональном департаменте спорта.