Психолог МЧС отговорил тюменца от прыжка с балкона

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Сообщение о попытке суицида поступило на пульт дежурного МЧС по Тюменской области днём 31 октября. Мужчина грозился прыгнуть с балкона шестого этажа.

На место прибыли спасатели МЧС и службы экстренного реагирования, а также сотрудники скорой медицинской помощи, полиции и Росгвардии.

Психолог МЧС разговаривал мужчиной и его родственниками. Совместными усилиями сотрудники экстренных служб и члены семьи смогли предотвратить трагедию, мужчину передали медикам.