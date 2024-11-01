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Психолог МЧС отговорил тюменца от прыжка с балкона

Происшествия, 11:36 01 ноября 2024

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Сообщение о попытке суицида поступило на пульт дежурного МЧС по Тюменской области днём 31 октября. Мужчина грозился прыгнуть с балкона шестого этажа.

На место прибыли спасатели МЧС и службы экстренного реагирования, а также сотрудники скорой медицинской помощи, полиции и Росгвардии.

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Психолог МЧС разговаривал мужчиной и его родственниками. Совместными усилиями сотрудники экстренных служб и члены семьи смогли предотвратить трагедию, мужчину передали медикам.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области

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