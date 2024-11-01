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В Вагайском районе на пожаре погиб человек

Происшествия, 12:20 01 ноября 2024

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Человек погиб на пожаре в Вагайском районе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

Сообщение о пожаре в одноэтажном жилом доме на ул. 2-я Комсомольская в с. Вагай поступило на пульт дежурного в час ночи 1 ноября.

Пожарные ликвидировали возгорание на площади 132 кв. м. В тушении были задействованы четыре единицы техники и шесть человек личного состава.

Огонь повредил дом и хозяйственные постройки. Причина пожара в настоящее время устанавливается.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

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