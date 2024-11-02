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Семьи Заводоуковска примут участие в "Веселых стартах"

Спорт, 14:35 02 ноября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Семьи Заводоуковска приглашают поучаствовать в "Весёлых стартах" и в многоборье ГТО, которые пройдут на спортивных объектах школы №4 9 ноября. Для участия в фестивале необходимо пройти регистрацию по ссылке и регистрацию на сайте ГТО, сообщают организаторы.

Программа многоборья предусматривает прохождение испытаний комплекса ГТО по видам: подтягивание из виса на высокой перекладине, метание теннисного мяча в цель, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, поднимание туловища из положения на спине.

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# веселые старты , фестиваль ГТО

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