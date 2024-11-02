Ялуторовских предпринимателей вымогатели пытали в цеху для забоя скота

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

38 лет колонии строгого режима на пятерых получили вымогатели из Ялуторовска. Под предлогом деловой встречи они заманили двоих предпринимателей в цех забоя скота, где избивали и запугивали потерпевших, требуя от каждого 1,5 млн рублей.

Злоумышленники показывали жертвам огнестрельное оружие и даже произвели несколько выстрелов в их сторону, после чего избили их и подвесили за ноги на кран-балку.

Вымогатели потребовали предоставить до вечера по 500 тыс. рублей с каждого и отпустили потерпевших, угрожая расправой их родным.

Суд назначил виновным лишение свободы на 4, 7, 8, 9 и 10 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также взыскал с подсудимых компенсацию морального вреда на 1 млн рублей.