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Ялуторовских предпринимателей вымогатели пытали в цеху для забоя скота

Происшествия, 13:47 02 ноября 2024

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

38 лет колонии строгого режима на пятерых получили вымогатели из Ялуторовска. Под предлогом деловой встречи они заманили двоих предпринимателей в цех забоя скота, где избивали и запугивали потерпевших, требуя от каждого 1,5 млн рублей.

Злоумышленники показывали жертвам огнестрельное оружие и даже произвели несколько выстрелов в их сторону, после чего избили их и подвесили за ноги на кран-балку.

Вымогатели потребовали предоставить до вечера по 500 тыс. рублей с каждого и отпустили потерпевших, угрожая расправой их родным.

Суд назначил виновным лишение свободы на 4, 7, 8, 9 и 10 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также взыскал с подсудимых компенсацию морального вреда на 1 млн рублей.

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# вымогательство , суд , уголовное дело

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