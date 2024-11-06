Мошенник украл у медработника из Тюменского района более пяти миллионов рублей
Происшествия, 15:35 06 ноября 2024
| Фото: прокуратура Тюменской области
5,5 млн рублей похитил у медицинского работника из Тюменского района мошенник, представившись сотрудником Центробанка в мессенджере Telegram.
Как сообщает прокуратура Тюменской области, злоумышленник рассказал жертве об угрозе несанкционированного снятия денежных средств с банковского счёта.
Потерпевший самостоятельно перевёл деньги через банкомат на счета, подконтрольные злоумышленникам. Возбуждено уголовное дело.
Всего за минувшую неделю от рук телефонных и интернет-мошенников пострадали 74 жителя региона, общая сумма похищенных средств превысила 39 млн рублей.