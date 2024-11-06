Мошенник украл у медработника из Тюменского района более пяти миллионов рублей

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

5,5 млн рублей похитил у медицинского работника из Тюменского района мошенник, представившись сотрудником Центробанка в мессенджере Telegram.

Как сообщает прокуратура Тюменской области, злоумышленник рассказал жертве об угрозе несанкционированного снятия денежных средств с банковского счёта.

Потерпевший самостоятельно перевёл деньги через банкомат на счета, подконтрольные злоумышленникам. Возбуждено уголовное дело.

Всего за минувшую неделю от рук телефонных и интернет-мошенников пострадали 74 жителя региона, общая сумма похищенных средств превысила 39 млн рублей.