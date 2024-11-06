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Ударивший полицейского житель Тюменской области заплатит штраф

Происшествия, 15:57 06 ноября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Штраф в размере 17 тыс. рублей заплатит 24-летний житель Голышмановского муниципального района, ударивший полицейского, сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Из материалов дела известно, что в августе жильцы дома по ул. Ленина в п. Голышманово вызвали полицию, чтобы успокоить соседей, которые громко слушали музыку и шумели, мешают отдыхать соседям.

Прибывший полицейский высказал пьяному хозяину законные требования прекратить противоправные действия, но получил удар кулаком по лицу.

В суде голышмановец вину признал и раскаялся в содеянном. Суд, изучив и оценив материалы дела, назначил ему наказание в виде штрафа.

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