Один человек погиб при пожаре в Тюменской области
Происшествия, 22:38 06 ноября 2024
| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области
Один человек погиб при пожаре в Нижнетавдинском районе 6 ноября, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.
“Сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Московка на улице Центральной, 14 поступило в пятом часу вечера. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение внутри помещения по всей площади”, – рассказали в ведомстве.
На место вызова привлекались 21 сотрудник подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области. В тушении было задействовано шесть единиц техники.
Причина трагедии устанавливается.