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Один человек погиб при пожаре в Тюменской области

Происшествия, 22:38 06 ноября 2024

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Один человек погиб при пожаре в Нижнетавдинском районе 6 ноября, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

“Сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Московка на улице Центральной, 14 поступило в пятом часу вечера. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение внутри помещения по всей площади”, – рассказали в ведомстве.

На место вызова привлекались 21 сотрудник подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области. В тушении было задействовано шесть единиц техники.

Причина трагедии устанавливается.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

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