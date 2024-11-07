Один человек погиб при пожаре в Тюменской области

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Один человек погиб при пожаре в Нижнетавдинском районе 6 ноября, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

“Сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Московка на улице Центральной, 14 поступило в пятом часу вечера. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение внутри помещения по всей площади”, – рассказали в ведомстве.

На место вызова привлекались 21 сотрудник подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области. В тушении было задействовано шесть единиц техники.

Причина трагедии устанавливается.