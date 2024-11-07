В Тюменской области 2024 год станет рекордным по вводу жилья

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

2024 год станет рекордным по вводу жилья в Тюменской области. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на пленарном заседании Тюменского градостроительного форума “Стратегия развития строительной отрасли: перспективы сотрудничества”.

По словам главы региона, Тюменская область входит в число лидеров по объемам жилищного строительства. За 2023 год введено 2 миллиона 486 тысяч квадратных метров жилья, что является абсолютным рекордом. Показатель ввода жилья в расчете на душу населения превысил 1,5 кв. м на человека. Это второе место по России.

”В 2024 году мы тоже видим, что высокие темпы ввода жилья сохранены. На 1 ноября введено более двух миллионов квадратных метров жилья, что на 10 процентов выше аналогичного периода прошлого года. Очевидно, что показатели прошлого года будут превышены и 2024 год будет рекордным”, - сказал Александр Моор.