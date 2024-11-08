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Каждый третий турист в Тюменской области выбирает термальные источники

Губернатор, 12:03 08 ноября 2024

Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Отдых на термальных источниках в Тюменской области выбирает каждый третий турист. Только в 2023 году горячие источники посетили более 1 млн 310 тыс. гостей и жителей Тюменской области. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Посмотрите, как красиво на наших термальных источниках. Вода в бассейнах горячая, снаружи прохладно – это делает термы особенно привлекательными. Неудивительно, что этот вид отдыха выбирает каждый третий турист, который приезжает к нам в регион", - отметил глава региона.

Александр Моор добавил, что это направление сферы гостеприимства активно развивается. Создание новых мест отдыха на базе горячих источников давно стало инвестиционным трендом для местных предпринимателей и компаний федерального уровня. В результате жители региона получают новые рабочие места, а бюджет – дополнительные доходы.

Глава региона напомнил, что 8 ноября в Тюмени стартует уже пятый термальный сезон. В течение месяца каждые выходные на источниках для гостей будет подготовлена праздничная программа. Подробности на сайте Термальныйсезон72.рф.

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# Александр Моор , термальные источники

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