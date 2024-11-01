Артём Жога: работа регионов УФО на Донбассе демонстрирует единство нашей страны

| Фото: uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

Работа регионов УФО на Донбассе – яркая демонстрация единства нашей страны. Об этом полномочный представитель президента России Артём Жога рассказал, подводя итоги рабочей поездки в ДНР, где он посетил подшефные территории регионов округа.

Артём Жога побывал в Макеевке, Ясиноватой, Волновахе, посетил также Тельмановский округ и Авдеевку. Полпред осмотрел отремонтированные МФЦ, многоквартирные дома, больницы, участки дорог, учреждения образования и культуры и отметил впечатляющие результаты, которых удалось достичь при совместной работе регионов.

"Силами регионов УФО восстанавливаются и модернизируются самые разные объекты – от школ и детских садов до больниц и жилых домов, - рассказал Артём Жога. - То, с какой скоростью и качеством это делается, заслуживает восхищения. Работа регионов УФО здесь – самая яркая демонстрация единства нашей страны".

Полпред поблагодарил руководство всех регионов Уральского федерального округа за ту работу, которую они проделывают на Донбассе. "Вместе мы восстановим родной край на благо нашей Родины!", - подчеркнул полпред.

Работы по восстановлению объектов в Донецкой и Луганской Народных Республиках запланированы до 2030 года. Общее число мероприятий - 1 тыс. 315, в настоящее время выполнено более половины.

Всего с 2022 по 2024 годы на подшефных территориях регионами УФО восстановлено и построено 415 жилых домов, 84 объекта ЖКХ, 53 школы, 37 детских садов, 28 зданий медучреждений, 23 социальных объекта, 28 участков дорог, 10 МФЦ.

Кроме того, проведён ремонт 36 пищеблоков в школах и детских садах, благоустройство 18 общественных пространств, монтаж 12 электростанций на объекты ЖКХ.

| Фото: uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

Артём Жога также посетил Мариуполь, где принял участие в церемонии открытия именной парты Героя России Владимира Жоги в школе №34.

"На примере моего сына Володи будет стимул тянуться вперёд и быть сильным. Он был спортивным парнем, любил футбол, активный образ жизни, квадроциклы, мотоциклы, учился, работал и служил на благо нашей Отчизны. Спасибо организаторам. Я надеюсь, что за этой партой смогут посидеть все активисты и отличники", - сказал Артём Жога.

Полпред поприветствовал участников первого Кубка имени Героя России Владимира Жоги по бальным спортивным танцам в Мариуполе. В турнире участвовали 87 пар и более 120 солистов из разных городов России, включая Мариуполь, Донецк, Мелитополь, Луганск, Таганрог, Уфа, Москву и Ростов-на-Дону.