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Очистные в Упорово строят с опережением срока

Экономика, 16:16 12 ноября 2024

Пресс-служба "Росводоканал Тюмень" | Фото: Пресс-служба "Росводоканал Тюмень"

Строительство канализационных очистных сооружений в Упорово ведется в два раза быстрее установленных сроков. Объект планируется сдать уже осенью 2025 года, сообщает пресс-служба "Росводоканал Тюмень".

По проекту на строительно-монтажные работы отведено три года. К строительству станции тюменский водоканал приступил в марте этого года. За это время строители смонтировали 35 блоков биологической очистки сточных вод и возвели приемное отделение, соорудили каркас административно-бытового здания, проложили 90 % инженерных коммуникаций. Местность, где построены КОСы, подвержена затоплению, поэтому технологическую площадку подняли на 4,5 метра.

"По проекту сооружения оборудованы современной системой, которая обеспечит качественную очистку сточных вод до нормативов рыбохозяйственного значения. Кроме того, здесь будет оборудована станция приема стоков, производительностью 540 кубометров в сутки. Это очень важный объект для экологии региона, и мы прикладываем все усилия, чтобы выполнить работы быстро и качественно", - отметила генеральный директор "Росводоканал Тюмень" Ольга Сарбаева.

Канализационные очистные сооружения – не первый объект тюменского водоканала в Упорово. В июле 2024 года "Росводоканал Тюмень" здесь завершил реконструкцию водоочистных сооружений, увеличив производительность станции водоподготовки вдвое — до 1 тыс. 200 кубометров чистой воды в сутки. Летом 2024 года в селе впервые за многие годы не было дефицита питьевой воды.

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# очистные сооружения , Росводоканал Тюмень , Упорово

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