Команда Тюменской области изучает технологии АПК Ямала

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Команда Тюменской области изучает технологии агропромышленного комплекса Ямала. Делегация представителей правительства посетила предприятие по производству деликатесов из оленины и Собский рыбоводный завод в пос. Харп.

"Команда в Салехарде очень профессионально работает над целым комплексом вопросов. Сегодня, посещая объекты агропромышленного комплекса, мы видим, как развивая оленеводство и воспроизводство рыбных запасов, можно не просто возмещать ущерб природе, а комплексно подходить к экологии. Есть чему поучиться и применить на практике в Тюменской области", - отметил заместитель губернатора – директор департамента агропромышленного комплекса Тюменской области Владимир Чейметов.

Отметим, что посещение производств прошло в рамках трека "Экономика. Имущество. АПК". Делегация также ознакомилась с работой профессиональной аварийно-спасательной службой "Ямалспаса", сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.