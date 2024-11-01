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Более 188 тысяч тонн кормов заготовила компания "Дамате" в Тюменской области

Экономика, 17:23 14 ноября 2024

acdamate.com | Фото: acdamate.com

Более 188 тыс. т кормов заготовила компания "Дамате" для молочного комплекса в Тюменской области. Это на 25 % больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба сельхозтоваропроизводителя.

"Весь полученный объем позволит кормить поголовье крупного рогатого скота до следующего агросезона. Работы велись в Голышмановском районе, где расположен молочный комплекс "Тюменские молочные фермы". Площадь уборки составила 12,4 тысячи гектаров", - уточнили в компании.

В траншеи заложили более 73 тыс. т сенажа однолетних и многолетних трав, составляющих основу рациона поголовья. Объем заготовки кукурузного силоса составил 109 тыс. т. Также с полей убрали почти 1,7 тыс. т ячменя на зерно и 5 тыс. т грубых кормов – сена и соломы.

Заготовка собственных кормов гарантирует высокое качество молока. Правильный рацион, разрабатываемый специалистами "Дамате", способствует увеличению надоев и лучше раскрывает генетический потенциал молочного стада предприятия.

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# Дамате , корма , коровы , КРС , молоко

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