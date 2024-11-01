  • 14 ноября 202414.11.2024четверг
  • USD98,3657
    EUR104,2901
  • В Тюмени -1..-3 С 4 м/с ветер юго-западный

Малым городам нужна большая поддержка, считает Артем Жога

Политика, 17:11 14 ноября 2024

uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

На проблематике малых городов заострил внимание полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога в ходе главной стратегической сессии форума "Города России" в Екатеринбурге. По его мнению, их развитие – важная работа не только на Урале, но и в масштабе всей страны.

Полпред отметил, что сегодня в России более 800 городов с населением менее 50 тыс. жителей, и свыше 240 - с численностью жителей от 50 тыс. до 250 тыс. Именно в них живет более четверти населения страны.

"Малым городам нужна большая поддержка. Особенно тем, которые обеспечивают на производствах необходимый кадровый потенциал. Важно еще сохранение культурного и исторического наследия малых народов России. Можно вспомнить положительную роль бизнеса в поддержке малых городов, например в Тюменской области, на территории Югры и Ямала", - отметил Артем Жога.

Полпред назвал четыре базовых принципа, которых, по его мнению, должны придерживаться областные власти при реализации национальных проектов в городах.

"Открытость для граждан и бизнеса в развитии нацпроектов, развитие инфраструктуры и комфортной городской среды, сохранение культурного и исторического наследия городов и удержание высокого уровня общественной безопасности. Последнее - это один из основополагающих моментов в развитии любого населенного пункта. Задача же муниципалитетов – быть максимально близкими к потребностям граждан. В первую очередь оперативно реагировать на их запросы. Не только слушать, но и слышать запросы своих жителей", - акцентировал Артем Жога.

Форум "Города России" проводится с 2016 года, он стал уникальной платформой для обсуждения актуальных вопросов городского развития в стране.

uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Артем Жога , малые города

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:11 14.11.2024Малым городам нужна большая поддержка, считает Артем Жога
15:38 12.11.2024Тюменские депутаты познакомились с работой одного из старейших предприятий города
10:57 12.11.2024Тюменцев приглашают поучаствовать в молодежном форуме "МОСТ"
18:34 11.11.2024Артём Жога: работа регионов УФО на Донбассе демонстрирует единство нашей страны