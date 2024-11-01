Разовая выплата участникам СВО за тяжелое ранение увеличена до 4 млн рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Размер единовременной выплаты участникам спецоперации при получении ранения, повлекшего инвалидность, увеличен до 4 млн рублей.

Ранее этот показатель находился на уровне в 3 млн рублей. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает информационный центр регионального правительства.

"Мы узнали об этом решении сегодня. Второе решение – распространение этого порядка на всех военнослужащих, получивших инвалидность со дня начала специальной военной операции, то есть с 24 февраля 2022 года", - прокомментировала заместитель Министра обороны РФ Анна Цивилева.

Решение, как определил Президент, будет реализовываться через фонд "Защитники Отечества".