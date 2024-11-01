  • 14 ноября 202414.11.2024четверг
  • USD98,3657
    EUR104,2901
  • В Тюмени -1..-3 С 3 м/с ветер юго-западный

Разовая выплата участникам СВО за тяжелое ранение увеличена до 4 млн рублей

Экономика, 19:20 14 ноября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Размер единовременной выплаты участникам спецоперации при получении ранения, повлекшего инвалидность, увеличен до 4 млн рублей.

Ранее этот показатель находился на уровне в 3 млн рублей. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает информационный центр регионального правительства.

"Мы узнали об этом решении сегодня. Второе решение – распространение этого порядка на всех военнослужащих, получивших инвалидность со дня начала специальной военной операции, то есть с 24 февраля 2022 года", - прокомментировала заместитель Министра обороны РФ Анна Цивилева.

Решение, как определил Президент, будет реализовываться через фонд "Защитники Отечества".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# единовременные выплаты , СВО

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:44 14.11.2024Федеральный бюджет принят в основном чтении
20:24 14.11.2024Более 50 лотков "Продаем свое" установят в Тюмени до конца года
20:09 14.11.2024Тюменцы одобрили проект городского бюджета на ближайшие три года
19:20 14.11.2024Разовая выплата участникам СВО за тяжелое ранение увеличена до 4 млн рублей