Школу имени Неймышева в Тобольске посетил полпред президента Артём Жога

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Среднюю школу № 16 им. В.П. Неймышева в Тобольске посетили полномочный представитель президента России в УФО Артём Жога и губернатор Тюменской области Александр Моор 15 ноября.

Гости осмотрели учебные кабинеты, библиотечно-информационный центр, Центр детских инициатив, спортивный зал.

Артём Жога и Александр Моор также побывали на занятиях секций фиджитал-спорта и армейского рукопашного боя и на подготовленной школьниками и педагогами выставке "Время героев", посвящённой участникам специальной военной операции.