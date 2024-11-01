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Школу имени Неймышева в Тобольске посетил полпред президента Артём Жога

Политика, 17:50 15 ноября 2024

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Среднюю школу № 16 им. В.П. Неймышева в Тобольске посетили полномочный представитель президента России в УФО Артём Жога и губернатор Тюменской области Александр Моор 15 ноября.

Гости осмотрели учебные кабинеты, библиотечно-информационный центр, Центр детских инициатив, спортивный зал.

Артём Жога и Александр Моор также побывали на занятиях секций фиджитал-спорта и армейского рукопашного боя и на подготовленной школьниками и педагогами выставке "Время героев", посвящённой участникам специальной военной операции.

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# Александр Моор , Артем Жога , Тобольск

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