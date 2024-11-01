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Два человека пострадали в столкновении большегруза и легкового автомобиля в Тобольске

Происшествия, 14:40 16 ноября 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Водитель и пассажир пострадали в ДТП на Уватском тракте в Тобольске 16 ноября. Из-за столкновения легкового автомобиля и большегруза Scania на участке трассы частично ограничено движение.

Как рассказали в Госавтоинспекции Тюменской области, в настоящее время движение организовано в реверсивном режиме, на месте месте дорожного происшествия работают автоинспекторы.

Отмечается, что водитель автомобиля Nissan в тяжёлом состоянии доставлен в лечебное учреждение. Обстоятельства этого ДТП выясняются.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

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