Два человека пострадали в столкновении большегруза и легкового автомобиля в Тобольске

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Водитель и пассажир пострадали в ДТП на Уватском тракте в Тобольске 16 ноября. Из-за столкновения легкового автомобиля и большегруза Scania на участке трассы частично ограничено движение.

Как рассказали в Госавтоинспекции Тюменской области, в настоящее время движение организовано в реверсивном режиме, на месте месте дорожного происшествия работают автоинспекторы.

Отмечается, что водитель автомобиля Nissan в тяжёлом состоянии доставлен в лечебное учреждение. Обстоятельства этого ДТП выясняются.