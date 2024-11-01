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Сферы с наибольшим количеством вакансий перечислили в Тюменской области

Экономика, 15:51 17 ноября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сферы с наибольшим количеством вакансий назвали в Тюменской области. Работодатели заявили 20 тыс. 245 вакансий, а на учете в качестве соискателей состоит 3 тыс. 491 человек.

Такие данные регионального департамента труда и занятости населения привел "Вслух.ру".

Предприятия сферы профессиональной, научной и технической деятельности примут 3 тыс. 365 новых сотрудников. Еще 2 тыс. 227 – учреждения сферы образования. В обрабатывающие производства требуются 2 тыс. 485 работников.

Много вакансий в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве – 1,9 тыс., в транспортировке и хранении – 1,7 тыс., госуправлении и обеспечении военной безопасности – 1,5, строительстве – 1,4 тыс.

За 10 месяцев за содействием в поиске работы в службу занятости обратились 37 тыс. 981 человек. Из них 29 тыс. 760 обратившихся нашли работу.

В помощь соискателям и работодателям интерактивный сайт департамента czn.admtyumen.ru. Горячая линия: 8-800-350-00-64, 8 (3452) 27-36-05. Кадровый центр "Работа России" в Тюмени: ул. Республики, 204 В, корп. 3.

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# вакансии , департамент труда и занятости населения , поиск работы

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