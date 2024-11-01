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Александр Моор расскажет об актуальных вопросах региона в формате подкаста

Губернатор, 10:02 18 ноября 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Новый проект - подкасты - запустил у себя в Телеграм-канале губернатор Тюменской области Александр Моор. "Буду рассказывать о важных и актуальных темах, которые интересуют земляков", - отметил глава региона.

Первый выпуск посвящен проекту бюджета Тюменской области на 2025 год. Здесь губернатор озвучил основные показатели доходной и расходной части, рассказал, на что пойдут бюджетные средства. Отдельно губернатор пояснил, что такое дефицит и как планируется его покрывать.

Отметим, что подкаст - это популярный вид аудиоконтента, который можно скачать или слушать онлайн в удобное время.

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# Александр Моор , областной бюджет , подкаст

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