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Тюменцы продолжают делиться снимками красивых мест региона

Губернатор, 10:35 18 ноября 2024

ТГ-канал Александра Моора | Фото: ТГ-канал Александра Моора

Фотографии раннего утра в пос. Чугунаево Нижнетавдинского района, виды на реку Иртыш около с. Абалак, пейзажи из Тобольского района, заснеженные ели в Упоровском районе и многие другие поступили на конкурс "Самое красивое место Тюменской области". Новыми снимками поделился в своих соцсетях губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Кадров становится все больше, а выбрать лучшие с каждым разом все труднее", - отметил он.

Глава региона напомнил, что конкурс еще идет. Подать заявку можно здесь. Победитель, который сумеет запечатлеть самый красивый уголок Тюменской области, получит тур выходного дня на термы на семью из пяти человек.

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# Александр Моор , фотоконкурс

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