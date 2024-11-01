Артём Жога: молодёжь способна генерировать самые смелые, прорывные идеи
Молодые учёные занимаются интересными, перспективными проектами, которые призваны стать ответом на актуальные вызовы современности. Это отметил полномочный представитель президента России Артём Жога на открытии молодежного научно-практического фестивалю "НаукаФест", который стартовал в Уральском федеральном университете 18 ноября.
Президент РФ Владимир Путин поставил серьёзные задачи по достижению технологического суверенитета. Их успешное решение, по мнению Артёма Жоги, возможно только при активном развитии науки и технологий, и значимую роль в этом играют молодые учёные.
"Молодёжь способна генерировать самые смелые, прорывные идеи – такие и необходимы нашей стране. Молодые учёные Уральского федерального университета занимаются интересными, перспективными проектами, - подчеркнул полпред. - Сегодня на выставке мы видели технологии, которые могут быть использованы в авиастроении, развитии беспилотной авиации, космических аппаратах, энергетике, металлургии. Уверен, все эти разработки найдут применение".
Фестиваль "НаукаФест" проводится для популяризации научно-исследовательской деятельности среди студентов Уральского федерального университета, сообщает пресс-служба полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе. Цель фестиваля – познакомить их с научными достижениями молодых учёных, а также рассказать о возможностях развития в науке и карьере в научной сфере. Участниками "НаукаФеста" стали более 700 студентов. Для них были организованы лекции, научное шоу, хакатон и квиз.