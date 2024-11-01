Артём Жога: молодёжь способна генерировать самые смелые, прорывные идеи

| Фото: пресс-служба полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе | Фото: пресс-служба полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе

Молодые учёные занимаются интересными, перспективными проектами, которые призваны стать ответом на актуальные вызовы современности. Это отметил полномочный представитель президента России Артём Жога на открытии молодежного научно-практического фестивалю "НаукаФест", который стартовал в Уральском федеральном университете 18 ноября.

Президент РФ Владимир Путин поставил серьёзные задачи по достижению технологического суверенитета. Их успешное решение, по мнению Артёма Жоги, возможно только при активном развитии науки и технологий, и значимую роль в этом играют молодые учёные.

"Молодёжь способна генерировать самые смелые, прорывные идеи – такие и необходимы нашей стране. Молодые учёные Уральского федерального университета занимаются интересными, перспективными проектами, - подчеркнул полпред. - Сегодня на выставке мы видели технологии, которые могут быть использованы в авиастроении, развитии беспилотной авиации, космических аппаратах, энергетике, металлургии. Уверен, все эти разработки найдут применение".

Фестиваль "НаукаФест" проводится для популяризации научно-исследовательской деятельности среди студентов Уральского федерального университета, сообщает пресс-служба полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе. Цель фестиваля – познакомить их с научными достижениями молодых учёных, а также рассказать о возможностях развития в науке и карьере в научной сфере. Участниками "НаукаФеста" стали более 700 студентов. Для них были организованы лекции, научное шоу, хакатон и квиз.