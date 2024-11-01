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Мошенники обманули жительницу Исетского района, отправив ей сообщение от имени сестры

Происшествия, 16:05 19 ноября 2024

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Жительница Исетского района обратилась с заявлением о факте мошенничества в полицию. 38-летняя женщина пояснила, что лишилась десяти тысяч рублей, сообщает управление УМВД по Тюменской области.

Заявительница рассказала следователю, что в мессенджере с аккаунта ее сестры она получила сообщение с просьбой одолжить деньги. Родственница попросила перевести пять тысяч рублей её знакомому. Причину перевода она обещала объяснить позже. Женщина перевела на указанный в сообщении номер телефона нужную сумму. Через некоторое время "сестра" написала вновь. Просьба повторилась. Счет некоего Максима, который со слов "родственницы" пострадал от пожара, вновь пополнился на пять тысяч рублей. После второго перевода потерпевшая все-таки позвонила сестре, чтобы уточнить информацию о её "знакомом". От родственницы потерпевшая узнала, что сообщения писала не она, а её аккаунт взломали неизвестные.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество". Максимальная санкция статьи - лишение свободы на срок до пяти лет.

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# мошенничество

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