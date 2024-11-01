Более 250 км дорог обновили в Тюменской области в рамках нацпроекта
Губернатор, 13:20 20 ноября 2024
| Фото: Михаил Болбель, ИА "Тюменская линия"
169 объектов дорожной инфраструктуры отремонтировали в Тюменской области в 2024 году благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги", сообщил губернатор Александр Моор в своих соцсетях.
Он уточнил, что всего в порядок приведено более 250 км дорог регионального и муниципального значения, отремонтированы мосты через реки Тура и Вагай и два путепровода на объездной дороге в Тюмени.
Также по нацпроекту в Тюменской агломерации устанавливают "умные" светофоры - автоматически подстраивают режим работы под потоки транспорта.
Видео из ТГ-канала Александра Моора