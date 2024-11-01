Поддержку тюменских социально ориентированных НКО обсудили городские депутаты

| Фото: Telegram-канал Светланы Ивановой | Фото: Telegram-канал Светланы Ивановой

Поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций обсудили депутаты Тюменской городской думы в ходе очередного заседания постоянной комиссии по социальному развитию 20 ноября. Как сообщила членам комиссии глава городского департамента экономики и стратегического развития Мария Туганова, в 2023 году в рамках действующей в Тюмени муниципальной программой 77 СОНКО получили разного вида помощь.

"Финансовая поддержка оказана 27 организациям, представившим 30 проектов на сумму 18 миллионов рублей. Наибольшее количество проектов реализовано в области образования, культуры, пропаганды здорового образа жизни, а также содействия духовному развитию личности", - отметила она.

Среди наиболее масштабных – проект "Новости для садоводов", который охватил более 25 тыс. участников. За период его реализации вышли три выпуска журнала "Садоводство России", получившего высшую награду Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

С мая по декабрь 2023 года в рамках проекта "Стратегия жизни" для почти 4 тыс. тюменских старшеклассников были проведены семинары и мастер-классы по формированию осознанного и ответственного отношения к выбору жизненных целей и профессиональной деятельности.

Также в 2023 году тюменское областное детское движение "ЧИР" получило муниципальный грант на реализацию проекта "Образовательное пространство "Сквер Школьный" с целью создания на территории города нового просветительской зоны.

Кроме того, в рамках представленного гранта был реализован проект "Тюменская Дармарка: своих не бросаем". По словам Марии Тугановой, его участниками и волонтерами стали более 2 тыс. человек. Главная цель инициативы - организация неденежной благотворительности для оказания материальной и психологической помощи тем, кто вынужденно покинул свои дома на территории Донбасса, и семьям мобилизованных.

Количеством СОНКО, получивших имущественную поддержку, поинтересовался депутат Владимир Сбитнев. Мария Туганова сообщила, что в 2023 году помещения были предоставлены 68 организациям.

"Социально ориентированные некоммерческие организации делают очень большое и важное дело, - отметила, подводя итоги заседания, председатель постоянной комиссии Елена Бойко. – И важно, чтобы они получали возможность развиваться и реализовывать свои проекты, потому что перед ними стоит задача социального развития территорий".

Елена Григорьевна также напомнила, что в настоящее время Тюмень является одним из лидеров Тюменской области по развитию и поддержке социально направленных некоммерческих организаций. Это как финансовая поддержка в виде грантов, субсидий, понижающего коэффициента при использовании земельных участков, так и имущественная, консультационная, информационная и другие.

"Очень разнообразные проекты были поддержаны в 2023 году. Они касались самых разных тем: от садоводства до экологии, от помощи инвалидам до спорта, образования и культуры. 29 проектов были поддержаны грантами. Появляются и совершенно новые направления, новые организации", - добавила она.

Николай Ступников