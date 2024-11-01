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Пожарные спасли человека из горящей квартиры в Ишиме

Происшествия, 15:56 23 ноября 2024

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Около 22 часов вечера 22 ноября поступил вызов на пожар в однокомнатной квартире трёхэтажного жилого дома по ул. Блюхера в Ишиме, сообщает Управление МЧС по Тюменской области.

Огонь повредил имущество и внутреннюю отделку квартиры на площади двух квадратных метров. Из опасной зоны огнеборцами был спасён человек. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.

Около 23 часов вечера поступило сообщение о возгорании в помещении электрощитовой в Упоровском районе. Общая площадь пожара составила 25 кв. м. Пострадавших нет. Причина пожара – короткое замыкание.

Всего за минувшие сутки на территории Тюменской области зафиксировано пять техногенных пожаров.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

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