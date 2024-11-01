Губернатор Тюменской области встретился с матерями бойцов спецоперации

| Фото: правительство Тюменской области | Фото: правительство Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор пообщался с мамами из комитета семей воинов Отечества, чьи сыновья сейчас находятся на спецоперации. Встречу посвятили Дню матери и провели в филиале фонда "Защитники Отечества" 25 ноября.

За чашкой чая участницы из Тюмени, Тобольска, Юргинского и Тюменского районов обсудили работу организации, проблемы, с которыми сталкиваются родные бойцов, а также поговорили о планах.

"В текущей ситуации матери, особенно военнослужащих, заслуживают особого внимания. Потому что, какую бы роль в воспитании ребенка папа ни играл, мама – это мама, которая всегда защитит. Отмечу, что у нас растет число семей с детьми, увеличивается количество многодетных семей. Все в этом плане у нас хорошо", – сказал глава региона.

| Фото: правительство Тюменской области | Фото: правительство Тюменской области

Комитет семей воинов Отечества Тюменской области был создан в 2022 году. В него вошли люди, чьи родные находятся на спецоперации. Сейчас в нем официально состоят 37 человек, а его представители есть во всех округах и районах региона. Активные женщины встречаются с родственниками бойцов, собирают гуманитарную помощь, плетут масксети, отливают свечи, "сушат" супы, делают штормоустойчивые спички и многое другое. В ближайшее время они планируют в своих социальных сетях опубликовать мастер-класс по изготовлению заживляющего бальзама, чтобы помочь смог каждый.

Занимается объединение и правовыми консультациями. К примеру, помогают написать правильно рапорт или верно составить иной документ. Ежемесячно со своими проблемами к ним обращаются от 30 до 40 тюменцев.

"Это все индивидуальная работа: по выплатам, установлению отцовства, помощи на дому, пособиям. Причем, мы не решаем это в одиночку, все можно сделать только вместе. Мы всегда работаем с правительством Тюменской области, департаментами и с фондом "Защитников Отечества". Нам важно знать, что нас слышать и понимают в регионе", - пояснила руководитель комитета Лариса Денисова.

Недавно комитет зарегистрировали в качестве юридического лица, поэтому теперь организаторы могут участвовать в конкурсах. "Мы будем бороться за наше финансирование. Это хорошая перспектива для развития и возможность привлекать сотрудников - людей, с которыми мы будем сотрудничать, и, которые будут нам помогать", - подчеркнула Лариса Денисова.

Виктория Макарова