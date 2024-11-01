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Более миллиона просмотров собрал документальный фильм с участием Александра Моора

Губернатор, 18:53 25 ноября 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Более одного миллиона уникальных просмотров собрал документальный фильм с участием губернатора Тюменской области Александра Моора. Глава региона рассказал о том, как привлекают инвестиции в регион, а также о развитии бизнеса, сообщает информационный центр правительства.

Лента "Новые Русские. Перезагрузка / Тюменская область: Создаем возможности для вашего успеха" опубликована в группе проекта во ВКонтакте. Посмотреть можно здесь.

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# Александр Моор , поддержка , предпринимательство , экономика

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