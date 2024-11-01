Трансляция послания губернатора Тюменской области Александра Моора
Губернатор, 09:14 28 ноября 2024
Губернатор Тюменской области Александр Моор выступит с посланием областной думе "О положении дел в регионе" 28 ноября. Начало в 11 часов.
Глава региона подведет предварительные итоги развития области в 2024 году, а также обозначит приоритетные задачи на будущее. На оглашение послания приглашены главы муниципальных образований, представители духовенства, общественности и деловых кругов.
Трансляцию послания проведут на 100 медиаплощадках. Ее можно посмотреть в личных аккаунтах Александра Моора: ВКонтакте, "Одноклассники", Telegram, на портале органов государственной власти Тюменской области, на сайте и в соцсетях ИА "Тюменская линия": ВКонтакте и "Одноклассники".