Трансляция послания губернатора Тюменской области Александра Моора

Губернатор Тюменской области Александр Моор выступит с посланием областной думе "О положении дел в регионе" 28 ноября. Начало в 11 часов.

Глава региона подведет предварительные итоги развития области в 2024 году, а также обозначит приоритетные задачи на будущее. На оглашение послания приглашены главы муниципальных образований, представители духовенства, общественности и деловых кругов.

Трансляцию послания проведут на 100 медиаплощадках. Ее можно посмотреть в личных аккаунтах Александра Моора: ВКонтакте, "Одноклассники", Telegram, на портале органов государственной власти Тюменской области, на сайте и в соцсетях ИА "Тюменская линия": ВКонтакте и "Одноклассники".