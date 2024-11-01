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Трансляция послания губернатора Тюменской области Александра Моора

Губернатор, 09:14 28 ноября 2024

Губернатор Тюменской области Александр Моор выступит с посланием областной думе "О положении дел в регионе" 28 ноября. Начало в 11 часов.

Глава региона подведет предварительные итоги развития области в 2024 году, а также обозначит приоритетные задачи на будущее. На оглашение послания приглашены главы муниципальных образований, представители духовенства, общественности и деловых кругов.

Трансляцию послания проведут на 100 медиаплощадках. Ее можно посмотреть в личных аккаунтах Александра Моора: ВКонтакте, "Одноклассники", Telegram, на портале органов государственной власти Тюменской области, на сайте и в соцсетях ИА "Тюменская линия": ВКонтакте и "Одноклассники".

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# Александр Моор , облдума

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