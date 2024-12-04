Более 52% бюджета Тюмени направят на обеспечение обязательств в социальной сфере

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Человеческий капитал — главное направление расходов бюджета Тюмени на 2025 год. Это обеспечение всех взятых обязательств в социальной сфере. Финансирование этого блока превышает 52%, сказал глава Тюмени Максим Афанасьев в ходе прямой линии, прошедшей 3 декабря.

Напомним, бюджет Тюмени на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов был утвержден депутатами городской думы 29 ноября. Это рекордный по объему расходов и доходов документ за всю историю областной столицы - рост по обеим частям составил порядка 15 %.

"Даже с учетом современных вызовов, мы продолжим развитие наших объектов культуры, образования, в том числе дополнительного, спорта, молодежной политики. В рамках этого направления не только приобретаем новое оборудование, но и поддерживаем существующий фонд в технически исправном состоянии. На 2025 год мы заложили рекордный объем финансирования работ по текущему и капитальному ремонту объектов социальной сферы: 600 миллионов и 2,2 миллиарда рублей соответственно", — поделился Максим Афанасьев.

В частности, в следующем году капитально преобразятся четыре школы (№ 42, 70, лицей № 93, завершение работ в школе № 22) и один детский сад - № 42 по ул. Депутатской. Новое оснащение получат две школы и детсад. Текущий ремонт запланирован в 50 школах, 73 детсадах, 36 спортшколах, 32 учреждениях дополнительного образования, 10 - культуры и в одном учреждении спорта.

Продолжится строительство дорог в микрорайонах Велижанский, Березняковский, Казарово. В том во внимании - оборудование тротуаров на отдаленных территориях, это один из наказов жителей депутатам гордумы. всего по всем административным округам на эти цели направят 125 млн рублей. В приоритете - подходы объектам социальной инфраструктуры.

Еще один немаловажный вопрос - обеспечение бесперебойной работы ливневой канализации на территории города. В микрорайонах уже проводится ряд мероприятий. Один из крупных объектов находится на пересечении улиц 50 лет ВЛКСМ и Монтажников, где обрушился ливневой коллектор. Комплексная замена сетей ливневой канализации с восстановлением дорожного полотна проводится в районе ТЦ "Орион".

Продолжатся работы по созданию комфортной городской среды. В рамках нацпроекта в следующем году в Тюмени качественно преобразятся пять территорий. Кроме того, продолжатся масштабные работы по благоустройству городского парка Комарово, специалисты очистят и укрепят берег карьера Утиный.

По всем традиционным направлениям расходов городского бюджета финансирование не уменьшилось, заверил мэр. Предусмотрены средства на реализацию нацпроектов "Инфраструктура для жизни" и "Молодежь и дети" - в общей сумме это 694 млн. рублей.

Инна Пахомова