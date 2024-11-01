В Тюменской области увеличили альтернативные выплаты для многодетных семей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Сумму компенсации для многодетных семей, которые вместо бесплатного земельного участка выбрали выплаты, увеличат в Тюменской области с 1 января. Поправки в законопроект приняли депутаты Тюменской областной думы в ходе очередного заседания.

"Это наглядный пример того, как развивается законодательство на региональном уровне в части защиты многодетных семей. Мы понимаем, что часть тюменцев пользуется именно компенсацией за эти участки. Сейчас сделана правильная, приближенная к реальной стоимости земли система", - прокомментировала заместитель председателя Тюменской областной думы, председатель Тюменского регионального отделения Союза женщин России Наталья Шевчик.

Размер выплаты, например, в Тюменском районе и Тюмени увеличится почти в три раза – до 1 млн 360 тыс. 450 рублей, в Тобольске - до 585 тыс. 680 рублей.

Для строительства собственного дома сумма выплаты будет рассчитываться из величины средних удельных показателей кадастровой стоимости земельных участков в разрезе муниципальных образований региона. Сегодня размер социальной выплаты для семьи с тремя детьми составляет 401 тыс. 260 рублей для всех муниципалитетов. После принятия корректировок в законе размер социальной выплаты адаптируют под конкретную территорию.

Также по инициативе губернатора региона Александра Моора, устанавливаются и единые для всей Тюменской области правила подведения инженерных сетей к земельным участкам, предоставляемым многодетным семьям.

"Когда мы только начинали реализацию этого закона, тема оставалась актуальной. То есть участок выделен, а семья, строя свое жилье, еще тратит несколько лет на подведение инженерных сетей к дому. Этот подход абсолютно новый, правильный и справедливый. Это такой большой шаг вперед к защите всех семей, и, прежде всего тех, кто нуждается в такой социальной поддержке", - добавила Наталья Шевчик.

Напомним, что ранее депутаты расширили категорию "многодетная семья". Теперь в состав включены мачехи, отчимы, падчерицы и пасынки.

Виктория Макарова