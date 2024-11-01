Депутаты Тюменской гордумы видят подтверждение слов губернатора в реализации проектов

| Фото: Тюменская городская дума | Фото: Тюменская городская дума

Депутаты Тюменской городской думы видят подтверждение слов губернатора в реализации проектов, муниципальных программ, при общении с тюменцами. Об этом сказала председатель гордумы Светлана Иванова.

"Желаю всем нам и дальше оставаться большой и дружной семьей, какой Тюмень всегда была. Давайте будем беречь наш дом, уважительно относиться к близким и родным, с душой и сердцем, с любовью вкладываться в развитие своей малой родины", — передает ее слова информационно-аналитический отдел Тюменской городской думы.

Заседание Тюменской областной думы, на котором с посланием выступил губернатор Александр Моор, посетили Светлана Иванова и депутаты Степан Киричук и Елена Бойко. На мероприятии также присутствовали главы муниципальных образований, представители общественности и деловых кругов.

В ежегодном послании "О положении дел в области и перспективах ее развития" Александр Моор подвел предварительные итоги развития региона в 2024 году и обозначил приоритетные задачи на будущее. Глава региона отметил, что год войдет в историю как год испытаний и гордости, а 2025-й предложил объявить Годом героев. Александр Моор коснулся всех сфер жизни региона, озвучил высокие достижения Тюменской области и обозначил акценты развития. Он подчеркнул роль людей и тюменского характера, сказал о том, что наш регион разнообразен и един, солидарен и сплочен.