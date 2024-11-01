Тюменской области не потребуется переходить к заимствованиям, считает Владимир Сысоев

| Фото: ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

Тюменской области, как и в предыдущие годы, не потребуется переходить к денежным заимствованиям. Государственный долг региона составляет 0,6 % к общему объему доходов.

Об этом сказал депутат Тюменской областной думы, лидер фракции партии ЛДПР Владимир Сысоев, комментируя послание губернатора Александра Моора к депутатам облдумы 28 ноября в части устойчивости бюджета региона.

"Один из вопросов, который земляки задают на личных приемах: что у нас сегодня с нашим долгом? Правительство Тюменской области и мы как депутаты проводим взвешенную политику. Уровень соотношения долга с доходом составляет 0,6 %. Кредитные агентства, которые делают российские рейтинги, оценивают наше заимствование в Тюменской области, его состояние как стабильное. Это наивысший кредитный рейтинг. Надеемся, что, как и в предыдущие годы, нам не потребуется переходить к заимствованиям", — отметил Владимир Сысоев.

Устойчивости экономики региона способствует и комплекс мер поддержки деловой активности, считает депутат. Все они продолжают действовать в Тюменской области.

"Важно, что у нас есть специальный инвестконтракт, где предусмотрено много преференций для инвесторов, которые должны привлечь в область достаточно большие средства. Это, в частности, налог на имущество и налог на прибыль. Всё это дает возможность и создавать налоговый потенциал, и сохранять, и увеличивать количество рабочих мест", — прокомментировал Владимир Сысоев.

Полный текст и видео послания губернатора Тюменской области "О положении дел в регионе" здесь.